Загадочные башни: раскрыта тайна кирпичных сооружений в Дубне

На берегах Волги в Дубне сохранились уникальные артефакты доэлектронной эпохи судоходства — два одинаковых кирпичных сооружения, вызывающие недоумение у горожан и туристов, передает REGIONS .

Многие принимают маяки за старинные печи или декоративные элементы, однако эти постройки выполняли реальную навигационную функцию. Они служили опознавательными знаками, обозначавшими границу аванпоста внутренних водных путей и помогавшими судоводителям ориентироваться при подходе к шлюзам.

Внутри башен когда-то разводили огонь, чье пламя было видно с проплывающих судов — именно поэтому конструкции напоминают гибрид печи и миниатюрного маяка.

«Мы когда по той дорожке гуляем, все как в сказке „Гуси-лебеди“ — речка с кисельными берегами, „печка“ и яблонька», — рассказывает местная жительница, часто проходящая здесь с детьми.

С развитием современных навигационных систем и городского освещения необходимость в таких ориентирах исчезла, и уникальные сооружения превратились в молчаливых свидетелей истории речного транспорта. Сегодня они остаются необычными фотозонами и напоминанием о том, как технологический прогресс меняет привычный ландшафт, оставляя материальные следы ушедших эпох.

