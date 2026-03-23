Загадочные номера 000 существуют? Раскрыта правда о самых редких номерах

Таблички с комбинацией 000 действительно существуют, но к официальным государственным регистрационным знакам они не имеют отношения. Как правило, такие номера штампуют в качестве пробных образцов при запуске производства: ими проверяют качество штамповки и нанесения краски, после чего начинается выпуск серийной партии. Нередко производители реализуют эти изделия как сувениры, сообщает autonews .

Встретить машину с тремя нулями на дороге можно, но в подавляющем большинстве случаев это автомобиль, который еще не успели поставить на учет. По закону у нового владельца есть десять дней на регистрацию, и некоторые водители ради эстетики или желания выделиться устанавливают сувенирные таблички вместо того, чтобы ездить без знаков вовсе.

Согласно действующему ГОСТу и правилам регистрации транспортных средств, номера присваиваются в порядке возрастания от 001 до 999 в каждой буквенной серии. Комбинация 000 в этой последовательности не предусмотрена, и исключений не делается ни для кого, включая правительственные автомобили или спецтранспорт. Получить такой знак легально невозможно.

Цены на сувенирные таблички с тремя нулями зависят от продавца и качества исполнения, однако их установка на автомобиль не является законной. Госавтоинспекция не регистрирует транспортные средства с такой комбинацией номера.