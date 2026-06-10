Загадочные огни в небе и пожар в изоляторе: что известно о шаровых молниях в России

Жители российских регионов сообщили о появлении шаровых молний. О редком природном явлении рассказали очевидцы из города Пионерский Калининградской области, а также обитатели садового некоммерческого товарищества в пригороде Омска, информируют Telegram-каналы.

В Калининградской области очевидцам удалось снять шаровую молнию на видео — она двигалась по странной траектории вверх, а затем растворилась в небе. В Омской же истории явление оказалось разрушительнее: шаровая молния попала в здание изолятора и стала причиной небольшого пожара, из-за которого часть района временно осталась без света.

При этом, как заявили специалисты Гидрометцентра, за шаровыми молниями не ведется системных наблюдений и не проводятся климатические исследования.