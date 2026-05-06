Загадочный инцидент: бывший астронавт сообщил о встрече с внеземными объектами

В новом документальном фильме обнародованы воспоминания покойного пилота Брайана Бинни о странном происшествии в его доме, случившемся незадолго до исторического полета в космос. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документальный фильм, работа над которым велась пять лет, передает РГ.

Ночные вспышки в Калифорнии

Военный летчик Брайан Бинни, совершивший полет на орбиту в 2004 году, поделился историей о контакте с неопознанными объектами, который произошел в его собственной спальне. Согласно материалам Daily Mail, инцидент случился в декабре 2003 года в калифорнийском доме пилота. Около четырех часов утра Бинни проснулся от интенсивных вспышек света. По его ощущениям, это напоминало работу телевизора с быстро меняющимися кадрами, однако природа явления была совершенно иной.

Поведение неопознанных объектов

Астронавт вспоминал, что два чрезвычайно ярких огня подлетели вплотную к окну его комнаты. Бинни предположил, что неизвестные силы проводили некое исследование или проверку его состояния, но в итоге не обнаружили ничего примечательного. Супруга пилота позже выдвинула версию, что представители иной цивилизации таким образом тестировали готовность Брайана к предстоящей космической миссии.

Репутация и наследие пилота

Несмотря на фантастический характер истории, создатели документальной ленты призывают доверять этим свидетельствам, указывая на безупречный послужной список и профессионализм военного летчика. Работа над фильмом, зафиксировавшим эти признания, продолжалась пять лет. Стоит добавить, что сам Брайан Бинни ушел из жизни в 2022 году в возрасте 69 лет, оставив после себя это загадочное свидетельство, ранее не предававшееся широкой огласке.