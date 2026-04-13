Загадочный зверь — не то верфульф, не то медведь: на женщину напало неопознанное существо — полиция взяла образцы ДНК

В американском штате Оклахома полиция безуспешно пытается опознать животное, которое набросилось на 38-летнюю женщину и отправило ее в больницу в критическом состоянии. Инцидент произошел в округе Питтсберг, сообщает Z94.

По словам пострадавшей, перед атакой она отчетливо слышала низкое рычание. Но кто именно нанес ей тяжелые травмы — официальные лица пока не понимают. В списке подозреваемых числятся собака, пума, медведь и даже мифическое создание. Специалисты уже взяли образцы ДНК с одежды жертвы, чтобы установить вид нападавшего.

Местные жители склоняются к сверхъестественной версии. В этих краях давно ходят легенды о человеке-волке — гигантском покрытом шерстью существе с волчьей головой. Время от времени очевидцы сообщают, что видят его на границе Техаса и Оклахомы. Власти, впрочем, относятся к этому скептически и склоняются к версии с пумой или медведем: эти крупные хищники постепенно возвращаются в регион после долгого отсутствия.

О результатах ДНК-экспертизы обещают сообщить дополнительно. Пока же полиция призывает жителей округа Питтсберг соблюдать осторожность и не выходить на улицы в темное время суток в одиночку. Женщина остается в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Мотивы нападавшего, если это был зверь, остаются загадкой — животные редко атакуют людей без провокации.

Ранее стало известно, что ChatGPT вдруг заговорил с американцами по-арабски.