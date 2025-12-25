«Загадочный зверек в поисках родины». Почему Чебурашку считают и русским, и марокканцем, и евреем?

Более половины граждан России (53%) однозначно относят этого сказочного героя к русской культурной традиции, несмотря на его «экзотическое» литературное происхождение.

Исследование, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян из 79 регионов страны, было посвящено восприятию культурной идентичности известного персонажа. Его результаты демонстрируют не только доминирующую точку зрения, но и наличие альтернативных трактовок. Так, 11% опрошенных в шутку назвали Чебурашку марокканцем, 7% — евреем, 6% — кубинцем, а 2% — испанцем. Каждый седьмой респондент затруднился дать определенный ответ.

Актуальность вопроса о «национальности» персонажа была подчеркнута в ноябре во время парламентских обсуждений бюджета. Делая шутливое отступление о финансировании конкурса «Родная игрушка», глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров напомнил коллегам детали появления Чебурашки в советской литературе: тот «приехал» в ящике с апельсинами, что стало поводом для ироничного замечания о его возможных «израильских корнях». Однако, как показывают результаты исследования, для абсолютного большинства россиян Чебурашка давно перерос свои «заграничные» обстоятельства рождения и стал органичной и любимой частью отечественной культуры.

Ранее депутат Макаров заявил, что Чебурашку завезли в СССР из Израиля.