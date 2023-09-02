Загитова поделилась впечатлениями после тренировки по фехтованию

Как сообщает «Газета.ру» , недавно российская фигуристка Алина Загитова рассказала об этом на своей странице в социальных сетях.

Алина Загитова опубликовала ролик, на котором запечатлена в форме для фехтования. К слову, тренировка уже закончилась к моменту съемки видео для соцсетей, поэтому ей в несколько рук помогали выбраться из белого костюма.

Как отметила фигуристка, тренировка была очень сложной. Но она посвятила ее своим подписчикам. По словам Загитовой, она нарядилась так специально для съемок чего-то интересного. Но макияж и прическа заметно подпортились. Впрочем, чего не сделаешь ради контента?.. Хотя даже без косметики и с растрепанными волосами молодая девушка выглядела бы достаточно привлекательно.