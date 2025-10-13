Заговор против голоса России: детали покушения на Симоньян станут известны суду уже в ноябре

Судебный процесс по делу о подготовке покушения на главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян начнется в ближайшее время.

По информации РИА Новости, полученной от участника процесса, следственные действия завершаются, и в течение месяца материалы уголовного производства будут переданы в органы прокуратуры.

После утверждения обвинительного заключения документы поступят на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. Срок содержания фигурантов дела под стражей был продлен до 7 ноября, и именно к этой дате следствие планирует завершить все формальности для передачи дела в судебную инстанцию.

Ранее сообщалось о том, что фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статьи о вражде и терроризме.