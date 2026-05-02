Заграница больше не нужна: названы 5 мест в России с невероятной экзотикой

Для любителей горных пейзажей и активного досуга наиболее привлекательными названы Алтай, Домбай, Приэльбрусье и Красная Поляна. Те, кто ищет суровую северную эстетику, могут отправиться в Карелию, чтобы увидеть архитектуру Кижей, парк Рускеала или застать северное сияние.

На востоке страны эксперты выделяют Камчатку с ее термальными источниками и вулканической активностью, а также остров Русский, известный чистотой прибрежных вод. Южное направление представлено крымскими пляжами в Оленевке и сочинскими чайными хозяйствами. Кроме того, в список попало озеро Баскунчак в Астраханской области, которое славится своими необычными видами.

Города с неповторимым архитектурным обликом

Помимо природных богатств, аналитики обращают внимание на населенные пункты с особой атмосферой. Для погружения в историю и знакомства с самобытным зодчеством туристам рекомендуют посетить Выборг, Калининград и Санкт-Петербург.

Желающим увидеть классическую русскую старину стоит отправиться в Ярославль или Суздаль. В то же время Йошкар-Ола отмечена как город с наиболее оригинальной и эклектичной застройкой. Согласно выводам специалистов, данные маршруты позволяют получить полноценный экзотический опыт, не покидая пределов России.