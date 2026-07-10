Загранпаспорт с браком стоил отпуска и камеры: приморчанка взыскала с МВД почти ₽300 тыс.
РИАН: приморчанка взыскала с МВД почти ₽300 тыс. за ошибку в загранпаспорте
Жительница Приморского края, которой сорвали отпуск в Таиланде из-за технической ошибки в загранпаспорте, отсудила у МВД почти ₽300 тыс. Как сообщает РИА Новости, ошибка обнаружилась в машиночитаемой строке, когда женщину с несовершеннолетним сыном уже встречали пограничники азиатской страны. Документ аннулировали, саму туристку поместили в камеру временного содержания, а ребёнка за отдельную плату проводили в отель.
Женщина пыталась уладить ситуацию через российское посольство, миграционный отдел и турфирму, но в итоге вернуться домой вместе с сыном ей пришлось за собственный счёт. Суд взыскал с ведомства убытки в размере ₽298,4 тыс. МВД подало апелляционную жалобу, однако Приморский краевой суд оставил решение в силе.