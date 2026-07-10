Загранпаспорт с браком стоил отпуска и камеры: приморчанка взыскала с МВД почти ₽300 тыс.

Жительница Приморского края, которой сорвали отпуск в Таиланде из-за технической ошибки в загранпаспорте, отсудила у МВД почти ₽300 тыс. Как сообщает РИА Новости, ошибка обнаружилась в машиночитаемой строке, когда женщину с несовершеннолетним сыном уже встречали пограничники азиатской страны. Документ аннулировали, саму туристку поместили в камеру временного содержания, а ребёнка за отдельную плату проводили в отель.