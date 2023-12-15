Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в шесть баллов

В пятницу утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в шесть баллов. Об этом со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Пятницком, Щелковском, Киевском, Калужском, Можайском, Варшавском, Новорижском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Дон», «Крым», «Балтия», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105. Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что уборка снега в регионе находится в зоне особого внимания.