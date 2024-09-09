Загруженность дорог в Подмосковье утром в понедельник оценивается в шесть баллов

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 1,1 миллиона автомобилей, загруженность оценивается в шесть баллов.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Пятницком, Минском, Киевском, Калужском, Варшавском, Боровском, Щелковском, Рублево-Успенском, Носовихинском и Волоколамском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Кроме того, небольшие заторы есть на трассах А-105, «Дон», «Беларусь», «Балтия», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги откроется уже в декабре.