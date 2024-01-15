Загруженность дорог в Подмосковье утром в понедельник оценивается в шесть баллов

Этим утром на дорогах Московской области зафиксировано свыше 625 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в шесть баллов.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Каширском, Щелковском, Варшавском, Можайском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Крым», «Волга», «Дон», «Урал», «Холмогоры» и А-105, добавили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть аккуратными за рулем, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а также скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в прошлом году на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов.