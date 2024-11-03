Загрузка гостиниц в Крыму в межсезонный период составила 80%
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По словам исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, загрузка отелей на полуострове в межсезонье составила 80%. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что наблюдается рост в районе 20%. Весьма многое зависело в текущем году от регионов. Точкой роста среди путешественников стал южный берег Крыма.
По мнению эксперта, в период межсезонья путешественники выбирают отели с обширной инфраструктурой: бассейнами, саунами, медцентрами.
Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано рекордное количество ранних бронирований в отелях на новогодние праздники.