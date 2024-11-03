Загрузка гостиниц в Крыму в межсезонный период составила 80%

По словам исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, загрузка отелей на полуострове в межсезонье составила 80%. Об этом сообщает «Крым 24».

Она добавила, что наблюдается рост в районе 20%. Весьма многое зависело в текущем году от регионов. Точкой роста среди путешественников стал южный берег Крыма.

По мнению эксперта, в период межсезонья путешественники выбирают отели с обширной инфраструктурой: бассейнами, саунами, медцентрами.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано рекордное количество ранних бронирований в отелях на новогодние праздники.