Захар Прилепин стал лауреатом ордена Мужества
Фото: [©РИА Новости/Екатерина Чеснокова]
Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества.
Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации РФ. Также данной награды посмертно был удостоен соратник Прилепина Александр Шубин.
Шубин являлся водителем и охранником Прилепина. Александр погиб в результате покушения на писателя. Сам же писатель серьезно пострадал в результате взрыва автомобиля, в котором он находился вместе с Шубиным.
Захар Прилепин - известный российский писатель, автор романов, рассказов и статей, которые получили признание как в России, так и за ее пределами.
Орден Мужества - высокая награда, которая вручается за личное мужество и героизм, проявленные во время исполнения служебных или гражданских обязанностей.