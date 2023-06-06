Захар Прилепин стал лауреатом ордена Мужества

Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации РФ. Также данной награды посмертно был удостоен соратник Прилепина Александр Шубин.

Шубин являлся водителем и охранником Прилепина. Александр погиб в результате покушения на писателя. Сам же писатель серьезно пострадал в результате взрыва автомобиля, в котором он находился вместе с Шубиным.

Захар Прилепин - известный российский писатель, автор романов, рассказов и статей, которые получили признание как в России, так и за ее пределами.

Орден Мужества - высокая награда, которая вручается за личное мужество и героизм, проявленные во время исполнения служебных или гражданских обязанностей.