Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала

Россия в среду, 27 ноября, сделает заявление о своих ответных действиях вслед за закрытием немецкого бюро Первого канала, сообщила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что власти Германии приняли решение о прекращении деятельности представительства Первого канала в стране и выдворении российского журналиста Ивана Благого. Это решение было принято после фразы представителя СМИ «бандеровцы проиграют» в адрес местного евродепутата. Основной причиной данного шага названы «национальные интересы безопасности ФРГ».