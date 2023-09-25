Фарсом это является только сейчас, но со временем такая ситуация приведет к трагедии.

Ранее в парламенте Канады выступил украинце, служивший когда-то в дивизии СС «Галиция». Парламентарии встретили его выступление аплодисментами. По мнению официального представителя министерства иностранных дел РФ, подобное может закончиться рано или поздно трагедией.

«Это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов», - заявила она на канале «Россия-24».

По мнению Марии Захаровой, прославление и возвеличивание тех, кто отметился нацизмом и преступлениями, должно привести мир к глобальной катастрофе.