Те деньги, которые ЕС направляет в Киев, идут в том числе и на финансирование преступлений против тех же европейцев.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала в своем микроблоге информацию о том, что полиция ЕС выявила банду украинских телефонных мошенников. Преступники представлялись службой безопасности различных банков и похищали у людей денежные средства. Больше всего от их действий пострадали граждане Чехии.

«Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», - написала по этому поводу Мария Захарова.

Она также отметила, что украинский криминал в последние 5-7 лет старался воздействовать на россиян. Теперь же он переключился на своих европейских благодетелей. Брюссель стал спонсором преступлений против собственных подданных.