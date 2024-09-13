Захарова иронично высказалась об очередных санкциях США против RT

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном блоге высказалась об очередных санкциях, введенных против RT со стороны США. Ее комментарий передает KP.RU .

По словам Захаровой, американцы стали настоящими «специалистами по ограничениям против России». По ее словам, в США придумывают всевозможные ограничения, буквально высасывая повод из пальца.

«Думаю, в США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям», — написала Захарова.

Как пошутила дипломат, специалисты будут соперничать в оригинальности санкций и пресекать их повторение. Впрочем, с последним уже проблемы: это не первые ограничения против канала RT.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила список санкций против России.