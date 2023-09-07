Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кулеба продал Украину за картошку, комментируя его встречу с американским госсекретарем. Подробности рассказало РИА Новости .

На днях госсекретарь США Блинкен встретился с украинским политиком Дмитрием Кулебой. Встреча представителей Америки и Украины прошла в McDonald's. Захарова, комментируя встречу, заметила, что раньше страну продавали за бочку варенья и корзину печенья, но Кулебе хватило кулька жареной картошки и пирожка с вареными ягодами.

По данным американских СМИ, на встрече в McDonald's политики поделились друг с другом студенческими историями, например, Кулеба рассказал американцу, что ходил в заведение, чтобы избавиться от похмелья.