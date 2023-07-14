Как сообщает RT , начиная с 9 июля, в воскресенье, латвийцам поступают штрафы за их слова, поздравляющие с Днем Победы, что опубликованы в интернете.

По словам Марии Захаровой, которая является официальным представителем российского Министерства иностранных дел, то, что делают власти страны, можно назвать исключительно двумя словами: «кощунственная акция».

Все из-за того, что граждан Латвийского государства начали привлекать к административной ответственности за их публикации в социальных сетях, поздравляющие с девятым мая.

Слова Захаровой выложены на официальном сайте российским ведомством. По ее мнению, Латвия сейчас напоминает о себе, как о стране, в которой восхваляется нацизм, а также оспариваются результаты Второй мирровой войны. К тому же, кощунством можно назвать и попытки, ожесточенно предпринимающиеся для того, чтоб «вымарать память о Великой Победе».