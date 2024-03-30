Захарова осудила «пошлые» высказывания Пугачевой и иноагента Макаревича после теракта в «Крокусе»

Ранее признанный в РФ иноагентом беглый музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич в соцсетях сделал провокационное заявление, что считает «пошлейшим занятием» «вырыванием собственных волос» публичные соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Халл».

Днем ранее бывшая примадонна российской эстрады Алла Пугачева также высказалась в духе Макаревича*.

В ответ на высказывания релокантов официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала как раз пошлым попрекать тех, кто не стесняется публично выражать сочувствие родным жертв и пострадавших в ходе трагедии.

«Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим. Страшно и дико слышать, что скорбеть надо молча от людей искусства», — написала дипломат.

Захарова напомнила, что именно музыкантами, писателями и художниками были созданы большинство мировых шедевров. И все они всегда и не стесняясь глубоко переживали чужую боль.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 142 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.

* — признан иноагентом в РФ