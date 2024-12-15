Захарова отреагировала на скандальные съемки украинского шоу в Киево-Печерской лавре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила украинских организаторов съемок кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре вслед за верующими и членами Ровенской епархии.

Съемки в одной из главных христианских святынь проходила бурно. В трапезном зале шеф-повар Евгений Клопотенко показывал традиционные старые блюда и активно готовил на фоне распятья и старинной атмосферы. Ситуация глубоко ранила верующих. Не оценили происходящее и в России.

Мария Захарова отметила, что скандал с шоу и Киево-Печерской лаврой — это лучшая иллюстрация уничтожения христианских ценностей со стороны украинцев.

«Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом», — написала Захарова в тг-канале.

Однако дипломат отметила и положительный момент: многие граждане Украины раскритиковали шоу и назвали неприемлемой саму ситуацию.

Ранее сообщалось, что украинский шеф-повар попал в скандал из-за шоу в Киево-Печерской лавре