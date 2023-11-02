Захарова оценила сравнение беспорядков в дагестанском аэропорту с еврейскими погромами

Ранее администрация президента Соединенных Штатов сравнила то, что произошло в аэропорту Махачкалы с еврейскими погромами в Российской империи. По мнению Марии Захаровой, это сделано исключительно для разжигания националистических чувств.

«Мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуации у нас в стране», - заявила она.

Ее слова привело ТАСС. Захарова добавила, что если США провозглашают себя правовым государством, то они не имеют права делать подобные сравнения.