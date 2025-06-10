Захарова передаст отцу Илона Маска особенный подарок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова лично доставит Эрролу Маску подарок, который станет напоминать ему о поездке в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова, узнав о присутствии бизнесмена на Форуме будущего —2050, вспомнила о просьбе передать ему подарок. По ее словам, подготовлен сюрприз от российских художников — жест, который может стать символичным мостом между культурой и бизнесом.

«Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — цитирует ее РИА Новости.

Пока Илон Маск ругается с американским президентом и осваивает космос, его отец уверенно открывает для себя Россию. После посещения Москвы Маск-старший оказался в восторге: он поделился впечатлениями, похвалив местную кухню, инфраструктуру и архитектуру.