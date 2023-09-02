Захарова поставила под сомнение «новый» пакет инициатив ООН по возобновлению зерновой сделки

В нем перечислены инициативы, подразумевающие под собой переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, а также разморозку активов компаний России. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Мария Захарова, являясь официальным представителем Министерства иностранных дел (МИД) России, опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись, процитировав турецкое агентство. В ней она поставила под сомнение эффективность «новых» предложений ООН, которые касаются зерновой сделки.

Как написала Захарова, они являются ничем иным, как невыполненными старыми инициативами. Раньше, как пишет представитель МИД, подразумевалось все то же самое, что и предложено реализовать сейчас. Только тогда оно «не заработало».