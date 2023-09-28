Захарова призвала найти «южноамериканских друзей» побывавшего в парламенте Канады эсэсовца Гунько

Компетентным органам необходимо отыскать всех друзей и пособников эсэсовца Ярослава Гунько, являющегося ветераном дивизии СС «Галичина», которые скрылись от правосудия в Южную Америку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, днем ранее ответственность за приглашение Гунько в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что не знал всей информации о биографии нациста. В парламенте тот был представлен как герой борьбы за независимость Украины против советского режима. Во вторник, 26 сентября, Рота ушел со своего поста.

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галичина». При этом, Россию и российский народ он в своей речи не упомянул.

«Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Необходимо запросить список „друзей Гунько“ в Южной Америке!» — заявила Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

Дипломат отметила, что побег нацистских преступников в Южную Америку проходил по специально разработанному маршруту при негласной поддержке Испании.

Ранее Гунько в беседе с канадским журналистами посетовал, что ввиду широкого общественного резонанса его появления в парламенте Канады ему придется бежать в Южную Америку.