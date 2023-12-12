Захарова призвала включить африканские страны в СБ ООН

В Африке множество стран с широким выходом в моря и океаны, но не все их них могут наладить внешнюю торговлю. Причина, как считает Захарова, что эти государства незаслуженно воспринимают как «континент проблем». Пока США и Европа отворачиваются от африканских стран, Россия напротив, пытается наладить с ними плодотворный политический, торговый и иной контакт, передает KP.RU.

«Это [отсутствие африканских стран в СБ ООН — прим. ред. KP.RU] не просто несправедливо, — сказала нам Мария Владимировна. — С этим надо что-то делать, о чем Россия говорила ещё десять лет назад», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что именно западные колонизаторы лишали страны Африки ресурсов, пока она заботилась о меньшинствах. Сейчас Россия намерена дальше развивать дружбу с африканскими странами. Один из больших шагов в этом вопросе РФ сделала в сторону Уганды: был запущен проект по импорту кофе. Он поможет «сражаться» с западными недоброжелателями, а также изменит экономическую обстановку Уганды, что отразится и на разных слоях населения.