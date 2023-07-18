Захарова прокомментировала новые санкции британских властей
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Представитель МИД РФ высказалась о новых санкциях, наложенных властями Британии на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марии Захаровой, стремясь наложить санкции, которые, якобы, защищают детей, Лондон сделал объектами этих ограничений именно тех, кто защищает детей. Новые санкционные ограничения, введенные с 17 июля, затронули, по словам дипломата, людей, занимающихся спасением детей из зоны проведения спецоперации. В списки попали уполномоченные по правам человека в ДНР и Московской области, а также советники по правам детей. Туда же британские власти вписали детский центр «Артек», смысл которого заключается в дружбе детей со всего мира.
Захарова отметила, что такие действия Лондона Россия воспринимает как откровенно враждебные, а заявления властей – лицемерными. Она подчеркнула, что Британия продолжает поставлять вооружение Украине, которое Киев использует, в том числе для обстрела детей, но при этом Британия всеми силами демонстрирует «заботу о детях».