Захарова сочла преступлением идею офицера Фрица о покупке Командорских островов

Продажа Командорских островов является преступлением, так как запрещена российским законодательством. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее мнение привело РИА Новости.

Дипломат отозвалась на предложение, которое сделал подполковник армии США Джеффри Фриц. Он ранее заявил, что Америке стоит приобрести за $15 млрд Командорские острова у России. С ее точки зрения, такую инициативу не стоит даже комментировать, так как она является преступлением по закону РФ.

«Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — указала она.

Захарова добавила, что если у военного есть такие деньги, он мог бы выплатить часть внешнего долга США и помочь своей стране стать снова великой.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти и правоохранители плохо искали «российский след» после протестов граждан Украины. Им надо было найти не десятирублевые купюры, а валенки, фуфайку, телогрейку, шапку-ушанку, пару медведей и балалайку. Только это может считаться настоящим следом русских людей.