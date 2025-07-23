Захарова заявила, что после протестов на Украине власти плохо искали «российский след»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской программе на радио Sputnik высказала мнение, что украинские власти и правоохранители плохо искали «российский след» после протестов граждан Украины.

По информации издания, протесты прошли против лишения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинские СМИ сообщили, что акции прошли из-за вмешательства РФ. Якобы были найдены десятирублевые купюры. Мария Захарова с иронией прокомментировала данную информацию. Она уверена, что украинские спецслужбы плохо искали «российский след».

«Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку, пару медведей нужно было из угла вытащить, сопротивляющихся, балалайки должны быть расставленные. Вот это русский след! А это что там? Ну о чем вы говорите?» — сыронизировала официальный представитель МИД России.

Дипломат напомнила, что есть крылатое выражение. Суть его в том, что во время расследования важно не выйти на свой же след. Официальный представитель МИД уверена, что оно точно передает ситуацию на Украине.

По информации издания, митинги на Украине начались после принятого закона об урезании полномочий двух ведомств. Согласно законодательству страны, сначала закон принимают депутаты, затем его подписывает глава государства. Акции протеста прошли в разных населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Захарова отреагировала на протесты в Италии против великого композитора.