Захарова сочла президента ФРГ Штайнмайера безумцем после его нападения на писателя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала произошедший минувшим днем инцидент, в котором президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер буквально набросился на писателя Марко Мартина из-за критики последнего по поводу России.

В своем официальном Telegram-канале дипломат посетовала, что такое поведение Штайнмайера, по сути, является безумным.

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела…», — написала Захарова.

В продолжение темы Захарова добавила, что гражданам Германии уже давно пора очнуться.

Напомним, накануне германское издание Bild писало, что президент ФРГ Штайнмайер ударил писателя, что обвинил его в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам очевидцев, Штайнмайер пришел в бешенство и набросился на мужчину, ударив его по голове. Политика было сложно успокоить.

Ранее мы писали, что в Европе увязали сложности в экономике Германии с поддержкой Украины.