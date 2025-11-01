Захарова тремя словами оценила признание Протасевича, что он белорусский разведчик

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, высказалась по поводу признания Романа Протасевича в сотрудничестве с белорусской разведкой. В своем сообщении в социальных сетях она намекнула на его деятельность, напоминающую «партизанскую».

Не так давно президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что Роман Протасевич не был членом «беглой» оппозиции. Как заявил белорусский лидер, перед тем как его задержали в минском аэропорту, Протасевич прибыл из Греции для выполнения определенного задания.

Спустя некоторое время сам Протасевич подтвердил, что он работает на белорусскую разведку.

«Потому что. Белорусские партизаны», — написала Захарова в своем Телеграм-канале

23 мая 2021 года Роман Протасевич был задержан после того, как самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Он был лидером Telegram-канала Nexta, который координировал протесты после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся в августе 2020 года. В мае 2023 года суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы, однако вскоре президент Лукашенко помиловал его. После освобождения Протасевич начал сотрудничество с белорусскими государственными органами.