Авторы новых учебников по истории Молдавии, в которых Россия представлена как сторона конфликта в Приднестровье, занимаются фальсификацией исторических фактов, сообщила в комментарии телеканалу РЕН официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Она отметила, что Российская Федерация неизменно выступает в роли гаранта и посредника в процессе переговоров по разрешению конфликта между Молдовой и Приднестровьем, активно способствуя развитию контактов между Кишиневом и Тирасполем.

«Регулярные поездки в регион и встречи с молдавским и приднестровским руководством осуществляли заместители министра иностранных дел, послы по особым поручениям, курировавшие эту проблематику», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия активно участвовала в поиске решений для разрешения конфликта. Благодаря действиям 14-й армии удалось остановить вооруженное противостояние в Приднестровье в 1992 году.

Она также упомянула о меморандуме, подписанном в 1997 году в Москве и касающемся основ нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем.

«В ходе многолетнего переговорного процесса при активном участии России были разработаны и подписаны важные договоренности между Молдавией и Приднестровьем, которые были признаны не только сторонами, но и международным сообществом», — подчеркнула Захарова.

В 2003 году Россия предприняла попытку достичь соглашения о принципах государственного устройства объединённого государства. Этот документ, известный как «Меморандум Козака», был разработан российской стороной. Однако его подписание было сорвано молдавским руководством под давлением наблюдателей из Вашингтона и Брюсселя, как добавила Захарова.

Ранее уже сообщалось, что в том же учебнике Сталинградская битва преподносится как катастрофа. Таким образом молдавским школьникам объясняется, что это событие является катастрофическим событием для их страны. В то же время министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники целиком и полностью отражают объективный подход к истории.