Киев отказался в проведении расследования аварии на Каховской гидроэлектростанции. Мария Захарова, Министр иностранных дел Российской Федерации, дала комментарий касательно этой ситуации. Об этом пишет ФАН.

Согласно ее словам, Украина не стала бы проводить мероприятие, которое встало бы стране «поперек горла». Так было отвергнуто МИД Украины Дмитрием Кулеба предложение разобраться в причинах аварии, возникшей на дамбе. При этом чиновник нахамил Реджепу Эрдогану, турецкому президенту, подчеркнула депутат.

Все из-за того, что Эрдоган предложил привлечь российских, украинских, турецких экспертов, а также сотрудников из ООН для расследования происшествия на гидроэлектростанции. Это «невозможно» по заявлению Сергея Кислицы, постпреда Киева при Организации Объединенных Наций.