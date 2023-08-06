Захарова высмеяла установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве
Фото: [© РИА Новости / Владимир Астапкович]
Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявила, что установка трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве это самый что ни на есть пример отказа нынешней украины и ее руководителей от своих исторических ценностей.
Ранее сообщалось, что в Киеве снесли герб СССР и установили трезубец на монумент «Родина-мать».
«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Монтаж трезубца на щит мемориала в настоящий момент еще продолжается. Также принято решение о переименовании монумента в «Украину-мать».