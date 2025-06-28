На Западе стремятся назначать на руководящие должности тех, чьи предки были нацистами либо работали на них. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской спецслужбы MI6 Блейз Метревели работал на Третий Рейх. Он был информатором у нацистов на оккупированной советской территории в Черниговской области, а также лично принимал участие в расправах над евреями. За свою активность в казнях ему дали прозвище «Мясник». О всех этих фактах сообщала западная пресса.

«Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах „коллективного Запада“ потомков нацистов», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что самое главное в ситуации, как именно сама Метревели относится к своему предку, и какое мнение у нее о деяниях деда. Дипломат сообщила, что налицо тенденция, и будущий руководитель спецслужбы пополнит список, в котором уже находятся Анналена Бербок, Фридрих Мерц, Саломе Зурабашвили и Христя Фридланд.

Ранее сообщалось, что Захарова призвала Израиль встать на сторону РФ в борьбе с неонацизмом. По ее словам, подобный призыв со стороны России уже звучал неоднократно. Российские дипломаты использовали разные каналы связи, чтобы привлечь Израиль. Были задействованы международные контакты, связи по линии дипломатов и общественных организаций.