Захарова заявила, что получила первое благодарственное письмо от народа

Названная представителем Министерства иностранных дел России «награда от народа» впервые вручена Марии Захаровой, о чем сообщает URA.RU

По словам Захаровой, опубликованным в соцсетях, она получила благодарственное письмо, адресованного ей личным составом одной из всех войсковых частей Российской Федерации. Она нарекла его «награда от народа» и опубликовала на своей странице.

Письмо попало в руки представителя МИД РФ в праздник – День России. Как уточнялось, ранее она получала такие от лица государства, но от народа – первый раз. Захарова поблагодарила отправителей и пообещала не подвести их ожидания.

Номер войсковой части не раскрывается, зато известно содержание письма: в нем бойцы благодарят Захарову за активную поддержку российских участников СВО.