Захарова заявила, что запрет въезда российских авто не останется без ответа

Напомним, что ранее несколько Европейских стран запретили въезд автомобилям, зарегистрированным на территории Российской Федерации.

В частности, речь идет о той же Болгарии. Там ограничения вступили в силу «с конца дня» минувшего понедельника, второго октября 2023 года. Также запрет ввела Финляндия еще в середине прошлого месяца – 16 сентября. К подобным мерам прибегли и власти Эстонии.

Конечно, такие действия со стороны некоторых Европейских стран привлекли внимание не только обычных граждан России, но и вышестоящих лиц в том числе.

Так, например, Мария Захарова, являясь официальным представителем Министерства иностранных дел России, заявила, что подобное не останется «без должной реакции», о чем пишет RT.