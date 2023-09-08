Захарова сообщила о распространении в Армении негативных сведений о России
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В последнее время в этой стране крайне однобоко сообщают о всем происходящем в РФ. Эта информация временами просто лжива.
Официальный представитель министерства иностранных дел сообщила, что в инфополе Армении доминируют негативные данные о нашей стране. Такая ситуация не может удовлетворять обе стороны.
«Это противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами», - подчеркнула она.
Мария Захарова напомнила, что Ереван составил черный список по въезду в страну российских государственных и общественных деятелей. Это также наносит существенный урон отношениям между двумя странами.