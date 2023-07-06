Мария Захарова сообщила о том, что Владимир Зеленский дает преступные приказы. А те, кто их придерживается, не сумеет избежать сурового наказания. Оно же распространяется на тех, кто занимается разработкой этих приказов. Каждый преступник и последователь нацистского режима и его западных покровителей будет наказан в соответствии с действующим законом.

Как напомнила представитель МИД РФ, жители Донбасса ежедневно сталкиваются с чудовищными действиями, которые в их адрес совершают неонацистские формирования Украины. Все это не может так и оставаться безнаказанным.