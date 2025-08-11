Киев сделал новый шаг в кампании по «отмене» русского языка — правительство предложило исключить его из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решительно раскритиковала эти призывы в телеграм-канале.

По словам Захаровой, решение фактически ставит крест на официальном статусе русского в украинских регионах, где он исторически был распространен. Дипломат отреагировала резко и беспрецедентно жестко, сравнив украинские власти с быдлом.

«Возражу, быдло. Раньше польские шляхтичи назвали так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.

Решение не сопоставили с международными обязательствами Украины. Европейская хартия региональных языков, которую Киев теперь фактически игнорирует, десятилетиями служила гарантом защиты языковых прав меньшинств.Как выразилась Захарова, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская фактически «харкнула на хартию с высокой колокольни».

Ранее сообщалось, что Захарова назвала провокацией и русофобией все заявления Запада об украинских детях.