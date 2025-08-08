Когда на Западе говорят о том, что Россия препятствует возвращению украинских детей в свои семьи, то это является явной провокацией. Такое заявление сделала Мария Захарова — официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат прокомментировало то заявление, которое было сделано на Западе. По нему РФ препятствует возвращению на Украину детей, которые оказались оторваны от семей.

«Мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к сюжету с якобы "незаконной депортацией и насильственным перемещением" украинских детей», — указала она.

Захарова добавила, что Россия ведет активную работу по воссоединению семей на Украине. Ей только мешают различные политизированные заявления, которые делаются из-за русофобии.

Ранее Захарова высказалась о проблемах, которые наблюдаются у Канады. По ее словам, из состава этой страны могут выйти сразу несколько провинций, которые недовольны существующими порядками. По этой причине канадские власти могут показать, как правильно надо проводить референдум, раз уж они считают нелегитимными все мнения граждан в новых регионах РФ.