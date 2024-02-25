Заявку на участие в дистанционном голосовании оставили более 3 миллионов россиян

Свыше трех миллионов российских избирателей уже успели подать свои заявления для участия в дистанционном голосовании на президентских выборах через госуслуги. Соответствующее заявление сделали представители российского Минцифры на официальном сайте .

Сообщается, что больше всего таких заявлений поступило с Московской и Ростовской областей, а также с Алтайского края. В десятке лидирующих регионов также оказались Чувашия, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская, Воронежская области и Пермский край. Сообщается также, что зарегистрироваться в ДЭГ можно до 12 марта, а само голосование станет доступно зарегистрировавшимся с 15 по 17 марта.

Отдать свой голос также могут пользователи сервис «Мобильный избиратель», с которым можно участвовать в голосовании по месту пребывания или дистанционно. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, таким способом на голосование зарегистрировалось уже свыше миллиона россиян.