Заканчивается обновление платформы Гагаринская в Щелкове

Строительные бригады заменяют там блоки и плиты перекрытий. Будут обустроены комфортные и безопасные сходы с платформы к жилым домам и остановкам общественного транспорта. Над платформой установят новый навес, который защитит от осадков в любое время года, у перрона появятся обновленные кассы.

«Пассажиропоток здесь большой. Ему должны соответствовать и подвижной состав, и остановочные пункты», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

По его словам, приведение в порядок и обновление инфраструктуры общественного транспорта — это стратегическая задача для динамично развивающегося городского округа. Все работы ведутся в сотрудничестве с ОАО «РЖД».

По окончании ремонтных работ подрядчик обещал привести в порядок и благоустроить прилегающую территорию.