На Петербургском международном экономическом форуме гастрономическое меню превратилось в ироничный комментарий к мировой повестке. В кафе на стенде телеканала RT гостям предлагают кофе «Закат Европы», коктейль «Апероль Мерц» и воду с газом «Северный поток — 3». Десертная карта тоже полна намеков: здесь есть печенье с предсказаниями Владимира Жириновского, пирожное «Орешник» и шоколад «Горькая правда».

Среди других позиций — напиток «Ормузский пролив», чье название обыгрывает стратегически важную точку на карте мировой энергобезопасности, и коктейль «Лонг Эпштейн Айленд», отсылающий к фамилии скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна и классическому «Лонг-Айленду». Составители меню, таким образом, совместили гастрономию с геополитической сатирой.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня под темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программу также включены Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры ПМЭФ.