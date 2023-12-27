Заключение о соответствии нового детского сада выдали в Красногорске

Детский сад на 250 малышей построили в поселке Новый на территории городского округа Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Площадь трехэтажного детсада составила чуть более трех с половиной тысяч квадратных метров. Входы в ясельные группы изолированы и располагаются с двух торцов здания. Медицинский блок предусматривает отдельные кабинеты врача и логопеда, процедурную комнату и изолятор.

На участке обустроены навесы групповых площадок для детей, установлены малые архитектурные формы, игровые элементы, в том числе современные развивающие конструкторы.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев исполнит новогодние желания троих детей из региона.