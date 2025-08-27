Заключенный сбежал из кофейни и угнал мотоцикл ради сына
The Thaiger: В Таиланде осужденный устроил побег для встречи с грудничком
Фото: [pxhere.com]
В Таиланде 33-летний заключенный сбежал с работы, чтобы увидеть своего новорожденного сына, как сообщает The Thaiger.
Известно, что Анучит Суксуд отбывал срок за кражу в тюрьме провинции Нонтхабури и уже отсидел восемь месяцев. За примерное поведение его отправили работать в местную кофейню.
23 августа мужчина не вернулся с работы, угнал мотоцикл и скрылся. Полиция быстро нашла его с помощью камер наблюдения и задержала на следующий день у родственника. Изначально Анучит заявил, что над ним издевались сокамерники, но впоследствии это не подтвердилось.
Следователи пришли к выводу, что настоящей причиной побега стало желание увидеть сына, который родился в марте. Несмотря на мотивы, беглецу грозит дополнительный срок. Его переведут в другую тюрьму, где он будет отбывать наказание.
