Заключенный сбежал из кофейни и угнал мотоцикл ради сына

В Таиланде 33-летний заключенный сбежал с работы, чтобы увидеть своего новорожденного сына, как сообщает The Thaiger.

Известно, что Анучит Суксуд отбывал срок за кражу в тюрьме провинции Нонтхабури и уже отсидел восемь месяцев. За примерное поведение его отправили работать в местную кофейню.

23 августа мужчина не вернулся с работы, угнал мотоцикл и скрылся. Полиция быстро нашла его с помощью камер наблюдения и задержала на следующий день у родственника. Изначально Анучит заявил, что над ним издевались сокамерники, но впоследствии это не подтвердилось.

Следователи пришли к выводу, что настоящей причиной побега стало желание увидеть сына, который родился в марте. Несмотря на мотивы, беглецу грозит дополнительный срок. Его переведут в другую тюрьму, где он будет отбывать наказание.

