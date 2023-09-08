Дни президента Украины Владимира Зеленского не то чтобы сочтены, но кресло под ним серьезно шатается, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По признанию военного эксперта, в руководстве Вооруженных сил Украины последнее время все активнее идут закулисные разговоры о том, чтобы «убрать» Владимира Зеленского.

«На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

Имел ли ввиду он угрозу убийством Макгрегор не уточнил. В продолжение темы украинского конфликта эксперт напомнил, что Киев уже безвозвратно потерял порядка 400 тыс человек, настоятельно призвав украинские власти как можно скорее заключить с Россией мирное соглашение.

«Заключите мир, глупцы!», — заключил Макгрегор.

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