«Закон гор» или хамство? Нижегородка рассказала, как ее выгнали с абхазского водопада за купальник

Жительница Нижнего Новгорода Альбина впервые отправилась в Абхазию, как только из ее города открыли прямой рейс в Сухум, но поездка обернулась испугом и сорванной экскурсией. Девушка рассказала SOCHI1.RU , что вместе с подругой приехала на водопады Ткуарчалского района, планируя фотосессию, однако гид не предупредил, что находиться у воды в купальниках запрещено.

По словам Альбины, они с подругой выбирали ракурс, когда появились двое мужчин, приехавшие с другой группой. Те в грубой форме потребовали отойти от водопада и одеться, заявив, что все водопады — сакральные места абхазов и таков закон гор. При этом, по словам девушки, использовались матерные слова. Гид сначала стоял в стороне, потом поговорил с мужчинами по-абхазски, они посмеялись, а оскорбления продолжились. Альбина уточнила, что после угроз гид вмешался и посоветовал выполнить требование. Испуганные девушки потребовали вернуть деньги и отвезти их обратно в Сухум.

Нижегородка считает, что туристов, особенно приехавших в республику впервые, должны предупреждать о местных правилах. В отеле им рассказали лишь о штрафах за появление в купальных костюмах вне пляжа. Абхазский этнолог Инга Шамба подтвердила, что горы для абхазов — священные места, где исторически не купались, и что необходимо усилить информационную работу с гостями. Бережное отношение к природе — часть кодекса Апсуара, который предписывает вести себя в горах как в храме: не шуметь, не сквернословить и не раздеваться. При этом, как заметили в материале, оскорбление женщины прямо противоречит тому же кодексу чести.